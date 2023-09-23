Курс гривні до долара наприкінці вересня трохи ослаб – що буде у жовтні

Вартість валюти в обмінниках не буде демонструвати сильні коливання — яким буде курс валют

У банківських обмінниках курс долара до гривні ослаб на 10 копійок, але це явище тимчасове. За прогнозами експертів, курс долара в Україні не буде рости до тих пір, поки буде тривати підтримка Заходу.

Економіст Володимир Дубровський розповів, що поступово офіційний курс відпускатимуть, але при цьому у Нацбанку є достатньо інструментів, щоб не допустити сильних змін, і ситуація нормалізується.

"Поки у нас є підтримка наших партнерів, то ніяких сильних коливань не повинно бути. Наші резерви під контролем, валюта надходить весь час. Нацбанк тримає курс таким, який на сьогодні буде комфортним для економіки. Не допускає великих коливань", — прогнозує Дубровський.

Зі слів експерта, курс долара в обмінниках не буде демонструвати сильні коливання: "Плюс-мінус десяток копійок. Але сильних коливань не повинно бути. Інфляція національної валюти сповільнюється. Але Нацбанк вважає, що потенціал цього уповільнення вже вичерпується. Зараз гривня входить у нормальні межі. Причин для прискорення або різкого уповільнення немає".

Курс долара в Україні 21 вересня

За даними Мінфін, у четвер, 21 вересня, середній курс долара в українських банках становить 37,70 грн (купівля) і 38,30 (продаж). Готівковий курс — 38,10 (купівля) та 38,25 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Курс валют в Україні на 23.09.2023.

За всіма ознаками на готівковому ринку у жовтні збережеться відносно спокійна ситуація. Найголовніше, що в умовах війни економіка розвивається по висхідній, що дає змогу для подальших оптимістичних прогнозів.

Раніше "Телеграф" писав, про те, яким буде долар у 2024 році.