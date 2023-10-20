Сливочное масло может стать дефицитным: почему и когда это будет

На ценообразование будет влиять сразу 3 фактора

Некоторые молочные продукты, которые должны подорожать в течение октября-ноября до 15%, могут увеличиться в стоимости до 25%. Количество сливочного масла на полках может сократиться.

Как говорит аналитик молочных рынков Максим Фастеев, на цену масла будет влиять динамика закупочных цен сырого молока. В то же время закупочная стоимость зависит от баланса спроса и предложения.

"Да, августовская жара отрицательно повлияла на показатели производства сырого молока. Тепловой удар навредил коровам, следствием чего стало падение продуктивности животных продолжительностью в несколько месяцев", — объясняет аналитик.

По словам Фастеева, спрос на молочную продукцию в последние месяцы рос. Причинами удорожания являются внутренний туризм и новая волна возвращения украинцев из-за границы перед началом учебного периода.

К тому же в прошлом месяце многие сети предлагали к продаже молочную продукцию со скидкой, поэтому это также является одной из причин повышенного спроса на сырое молоко. В августе-октябре закупочные цены повысились на 15%.

"Этот скачок будет медленно перекладываться на плечи потребителя, поэтому уже сейчас фиксируем несколько этапов поднятия прайсов на молочку на полке. С учетом завершения массового акционного периода, изменение конечных цен будет еще ощутимее. Но самый большой дефицит и рост ожидается по сливочному маслу, которое может подорожать в ритейле на 20-25% по сравнению с летними показателями", — говорит аналитик.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что отдельный список товаров в Украине будет ежемесячно только дорожать.