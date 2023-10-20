Вершкове масло може стати дефіцитним: чому та коли це буде

На ціноутворення впливатиме одразу 3 фактори

Деякі молочні продукти, які мали б здорожчати протягом жовтня-листопада до 15%, можуть збільшитись у вартості до 25%. Кількість вершкового масла на полицях може скоротитися.

Як каже в коментарі УНІАН аналітик молочних ринків Максим Фастєєв, на ціну масла впливатиме динаміка закупівельних цін сирого молока. Водночас закупівельна вартість залежить від балансу попиту та пропозиції.

"Так, серпнева спека негативно вплинула на показники виробництва сирого молока. Тепловий удар нашкодив коровам, наслідком чого стало падіння продуктивності тварин тривалістю в декілька місяців", — пояснює аналітик.

За словами Фастєєва, попит на молочну продукцію останні місяці зростав. Причинами здорожчання є внутрішній туризм та нова хвиля повернення українців з-за кордону перед початком навчального періоду.

До того ж у минулому місяці багато мереж пропонували до продажу молочну продукцію зі знижкою, тому це також є однією з причин підвищеного попиту на сире молоко. Протягом серпня-жовтня закупівельні ціни підвищились на 15%.

"Цей стрибок буде повільно перекладатись "на плечі" споживача, тому вже зараз фіксуємо декілька етапів підняття прайсів на молочку на полиці. З урахуванням завершення масового акційного періоду, зміна кінцевих цін буде ще відчутніша. Але найбільший дефіцит та зростання очікується по вершковому маслу, яке може подорожчати в ритейлі на 20-25% порівняно з літніми показниками", — каже аналітик.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що окремий список товарів в Україні буде щомісяця тільки дорожчати.