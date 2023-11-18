В Украине стремительно дешевеет популярный овощ: в чем причина и чего дальше ожидать от цен

Популярный овощ продолжит дешеветь

Пока в Украине дорожают яблоки, один из популярных овощей наоборот падает в цене. Речь идет о столовой свекле, которая с конца прошлой рабочей недели подешевела на 19%.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. По их словам, спрос на этот корнеплод ниже, чем предложение на рынке.

На сегодняшний день свеклу продают по 5–8 гривен за килограмм, что на 19% дешевле, чем на прошлой неделе. Оптовые компании и розничные сети были вынуждены снизить объемы закупок свеклы из-за низких темпов сбыта. В результате многие владельцы качественной свеклы предпочитают воздерживаться от продаж, ожидая, пока цена на корнеплод вырастет.

Что касается рыночных цен на свеклу, то они тоже упали на 20% по сравнению с ноябрем 2022 года. Каких-либо предпосылок для подорожания свеклы пока не предвидится, говорят эксперты.

В супермаркетах цены на свеклу колеблются от 7,3 гривны за килограмм до 9,9 гривны за килограмм. Дороже всего корнеплод стоит в Megamarket — 9,90 грн/кг, в Auchan — 7,70 грн/кг, в Metro — 7,38 грн/кг, а в Varus — 7,40 грн/кг.

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