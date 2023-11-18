В Україні стрімко дешевшає популярний овоч: у чому причина і чого далі чекати від цін

Популярний овоч продовжить дешевшати

Поки в Україні дорожчають яблука, один із популярних овочів навпаки падає в ціні. Йдеться про столові буряки, які з кінця минулого робочого тижня подешевшали на 19%.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit. За їхніми словами, попит на цей коренеплід нижчий за пропозицію на ринку.

На сьогодні буряки продають по 5–8 гривень за кілограм, що на 19% дешевше, ніж минулого тижня. Оптові компанії та роздрібні мережі були змушені знизити обсяги закупівель буряків через низькі темпи збуту. В результаті багато власників якісних буряків воліють утримуватися від продажів, очікуючи, поки ціна на коренеплід зросте.

Щодо ринкових цін на буряки, то вони теж впали на 20% порівняно з листопадом 2022 року. Будь-яких передумов для подорожчання буряків поки що не передбачається, кажуть експерти.

У супермаркетах ціни на буряки коливаються від 7,3 гривні за кілограм до 9,9 гривні за кілограм. Найдорожче коренеплід коштує в Megamarket — 9,90 грн/кг, Auchan — 7,70 грн/кг, Metro — 7,38 грн/кг, а Varus — 7,40 грн/кг.

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