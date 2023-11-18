Пенсионер умер, а пенсию не получил: как родственникам получить причитающееся усопшему

Украинцам рассказали, какие документы должны предоставить родственники

В случае смерти получателя пенсии выплаты, которые он недополучил, могут забрать его родственники. Для этого им необходимо обратиться в Пенсионный фонд с определенными документами.

Об этом напомнили в Киевской городской госадминистрации. Этот порядок прописан в ч.1, ст.52 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Так, согласно закону, пенсия выплачивается за все месяцы, которые она не была получена по месяц смерти включительно. Получить ее могут не все родственники, а только те которые жили вместе с умершим до дня его смерти.

За выплатами следует обратиться в управление Пенсионного фонда, в котором покойный родственник стоял на учете. Сделать это необходимо не позже, чем в течение шести месяцев после смерти пенсионера. Для этого необходимы такие документы:

паспорт;

заявление о выплате недополученной пенсии;

свидетельство о смерти;

документы, подтверждающие родственные отношения;

справка из органов местного самоуправления или другой документ, который может подтвердить совместное проживание с пенсионером до дня его смерти (для нетрудоспособных членов семьи документ, удостоверяющий, что они находились на содержании умершего пенсионера).

Если же за получением пенсии обратились сразу несколько членов семьи, которые имеют на это право, то сумма невыплаченной пенсии будет поделена между ними в равных частях.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, от чего зависит размер будущей пенсии украинцев. Граждане могут самостоятельно рассчитать размер своих выплат.