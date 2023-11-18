Пенсіонер помер, а пенсію не отримав: як родичам отримати належне покійному

Українцям розповіли, які документи мають надати родичі

У разі смерті одержувача пенсії виплати, що він недоотримав, можуть забрати його родичі. Для цього їм необхідно звернутись до Пенсійного фонду з певними документами.

Про це нагадали у Київській міській держадміністрації. Цей порядок прописано у ч. 1, ст. 52 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Так, згідно із законом, пенсія виплачується за всі місяці, які її не було отримано по місяць смерті включно. Отримати її можуть не всі родичі, а лише ті, що жили разом із померлим до дня його смерті.

За виплатами слід звернутися до управління Пенсійного фонду, де покійний родич стояв на обліку. Зробити це необхідно не пізніше ніж протягом шести місяців після смерті пенсіонера. Для цього потрібні такі документи:

паспорт;

заяву про виплату недоотриманої пенсії;

свідоцтво про смерть;

документи, що підтверджують родинні стосунки;

довідка з органів місцевого самоврядування або інший документ, який може підтвердити спільне проживання з пенсіонером до дня його смерті (для непрацездатних членів сім’ї документ, що засвідчує, що вони перебували на утриманні померлого пенсіонера).

Якщо ж за отриманням пенсії звернулися одразу кілька членів сім’ї, які мають на це право, то суму невиплаченої пенсії буде поділено між ними в рівних частинах.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, від чого залежить розмір майбутньої пенсії українців. Громадяни можуть самостійно розрахувати розмір своїх виплат.