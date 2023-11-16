Розмір майбутньої пенсії залежить від двох критеріїв: які виплати будуть в українців

Людина може самостійно розрахувати свої виплати

Українці, які мають стаж в розмірі 30-35 років, отримують пенсії, сума яких залежить від розмірі заробітної плати. Якщо особа працювала все життя і отримувала мінімальну заробітну плату, то розраховувати на велику пенсію не можливо.

Як пише видання "На пенсії", під час призначення важливий не лише стаж, а й ваша зарплата: чим вона вища, тим вищою буде пенсія. Наразі в Україні сума найнижчої пенсії становить 2 349 гривенб, середньої виплати — 4 698 гривень, а якщо зарплата втричі вища за середню — 14 094 гривні.

Від чого залежить розмір пенсійних виплат

Сума майбутнього нарахування залежить від двох критеріїв — це стаж офіційної роботи та особистий коефіцієнт, тобто наскільки офіційна зарплата людини була більшою, рівною або меншою за середню по країні.

Як розраховуються пенсії

Формула розрахунку: пенсія = середня зарплата на момент нарахування пенсії х стаж х особистий коефіцієнт.

Розмір середньої заробітної плати – це показник середньої заробітної плати в Україні за три роки, що передували призначенню пенсії, і з якої сплачено страхові внески.

Індивідуальний коефіцієнт зарплати – сума співвідношень зарплати у конкретному місяці до середньої зарплати по Україні. Він розраховується шляхом співвідношення суми зарплати, яку людина отримує, до розміру середньої зарплати за відповідний місяць. Сума коефіцієнтів заробітної плати поділяється на страховий стаж за місяці, враховані для визначення коефіцієнта заробітної плати.

Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто кількість років стажу необхідно помножити на 0,01.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що пенсіонери можуть залишитись без виплат за деяких обставин.