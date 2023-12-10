Украинцам выплачивают по 100 тысяч гривен: кто и как может получить помощь

В этом виде финансовой помощи есть важный нюанс

В Украине перезапустили программу "Рука помощи", благодаря которой граждане могут получить помощь в виде выплаты в размере 100 тысяч гривен. Однако претендовать на эти деньги может далеко не каждый, но и потратить получатели их могут только на определенные вещи.

Данная одноразовая выплата предусмотрена для малоимущих лиц на открытие или развитие собственного дела. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Суть данной программы заключается в предоставлении возможности неработающим трудоспособным лицам из числа членов малообеспеченной семьи получить одноразовую помощь в размере до 100,5 тыс. грн. Деньги можно потратить на открытие или развитие своего дела.

На что можно тратить деньги

Финансовую помощь нельзя тратить на свое усмотрение. Эту сумму денег можно пустить на приобретение оборудования и материалов, необходимых для развития собственного дела.

На каких условиях предоставляется кредит

Граждане могут получить беспроцентный кредит от государства сроком на 3 года для открытия собственного дела. Важно учесть, что это эти деньги необходимо будет вернуть.

Условия возврата помощи

По истечении трехлетнего срока с даты ее получения одной суммой (в течение 30 календарных дней) или досрочно, по частям в соответствии с графиком, согласованным центром занятости.

Важно: сумма возвращаемой финансовой помощи уменьшается на сумму уплаченных налогов, сборов и ЕСВ.

В каких случаях не нужно возвращать деньги

Указанную сумму не нудно возвращать, если благодаря этой финансовой помощи предпринимателем:

были уплачены налоги, сборы и ЕСВ в сумме, превышающей сумму оказанной помощи;

в первый год с даты получения пособия, по направлению центра занятости, им трудоустроено не менее 2-х человек из малообеспеченных семей сроком не менее чем на два года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в 2024 году в Украине увеличатся выплаты на детей. Стало известно, на сколько повысится сумма.