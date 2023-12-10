Українцям виплачують по 100 тисяч гривень: хто та як може отримати допомогу

У цьому виді фінансової допомоги є важливий аспект.

В Україні перезапустили програму "Рука допомоги", завдяки якій громадяни можуть отримати допомогу у вигляді виплати у розмірі 100 тисяч гривень. Однак претендувати на ці гроші може далеко не кожен, але й витратити одержувачі можуть лише на певні речі.

Ця одноразова виплата передбачена для незаможних осіб на відкриття або розвиток власної справи. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України.с

Суть цієї програми полягає у наданні можливості непрацюючим працездатним особам із числа членів малозабезпеченої сім’ї отримати одноразову допомогу у розмірі до 100,5 тис. грн. Гроші можна витратити на відкриття чи розвиток своєї справи.

На що можна витрачати гроші

Фінансову допомогу не можна витрачати на власний розсуд. Цю суму можна пустити а придбання матеріалів, необхідних у розвитку своєї справи.

На яких умовах надається кредит

Громадяни можуть отримати безвідсотковий кредит від держави строком на 3 роки для започаткування власної справи. Важливо врахувати, що ці гроші треба буде повернути.

Умови повернення допомоги

Після закінчення трирічного терміну з дати її отримання однією сумою (протягом 30 календарних днів) або достроково, частинами відповідно до графіка, узгодженого центром зайнятості.

Важливо: сума фінансової допомоги, що повертається, зменшується на суму сплачених податків, зборів та ЄСВ.

У яких випадках не потрібно повертати гроші

Вказану суму не треба повертати, якщо завдяки цій фінансовій допомозі підприємцем:

було сплачено податки, збори та ЄСВ у сумі, що перевищує суму наданої допомоги;

у перший рік з дати отримання допомоги, за направленням центру зайнятості, ним працевлаштовано не менше 2-х осіб із малозабезпечених сімей строком не менш як на два роки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у 2024 році в Україні збільшаться виплати на дітей. Стало відомо, на скільки збільшиться сума.