Больше 3 тысяч раз: кого, когда и почему налоговая проверит в 2024 году

Проверки будут проводить по видам деятельности и больше всего не повезет аграриям

Украинский бизнес продолжают "радовать" разного рода сюрпризами, но фактическое уничтожение упрощенной системы налогов, которое готовится в Национальной стратегии доходов до 2030 года, займет не один год. Зато проверками предпринимателей начнут донимать уже в 2024-м.

Об этом сообщает аналитический портал YouControl, по подсчетам которого, в этом году налоговики проведут 3242 плановые проверки. Чаще всего, 2328 раз, проверят различные юридические лица, 914 раз — ФОПы.

Ежемесячно в среднем планируется проверять от 100 до 200 юрлиц, меньше всего проверок будет в январе — 105. Но уже с весны начнется рост: так, в марте-мае запланировано наибольшее количество, более 200 проверок юрлиц ежемесячно. При этом чаще всего будут проверять в Киеве — 604 раза, также среди компаний основных экономически активных регионов: Днепропетровской (204), Львовской (156), Винницкой (140) и Киевской (132) областей.

Плановые налоговые проверки для физлиц-предпринимателей в целом равномерно распределены в течение года: ежемесячно ГНС планирует обрабатывать до 100 ФОПов. Больше проверок физических лиц-предпринимателей приходится на осенний период: сентябрь — 96, октябрь — 94, ноябрь — 92. А наименьшая интенсивность предусмотрена на январь-февраль.

Внимание налоговиков привлекут предприятия агросектора — 297 проверок, и занимающиеся оптовой торговлей топливом — 113. Также часто будут проверять предприятия неспециализированной оптовой торговли, строительства жилых и нежилых зданий, грузового автомобильного транспорта, розничной торговли (в частности, горючим, пищевыми продуктами), сдачей в аренду недвижимого имущества. Не забудут и о торговцах древесиной и строительными материалами, производителях электроэнергии.

В целом уже с 1 января для ФОПов и бизнеса вырастет размер налогов и единого социального взноса. Так, единый налог для 1-2 групп вырастет до 302,3 грн и 1420 гривен соответственно, а ЕСВ до 1562 гривен.