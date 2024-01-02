Понад 3 тисячі разів: кого, коли і чому податкова перевірить у 2024 році

Перевірки будуть проводити за видами діяльності та найбільше не пощастить аграріям

Український бізнес продовжують "радувати" різними сюрпризами, але фактичне знищення спрощеної системи податків, яке готується в Національній стратегії доходів до 2030 року, займе не один рік. Натомість перевірками підприємців почнуть дошкуляти вже 2024-го.

Про це повідомляє аналітичний портал YouControl, за підрахунками якого цього року податківці проведуть 3242 планові перевірки. Найчастіше, 2328 разів, перевірять різні юридичні особи, 914 разів — ФОП.

Щомісяця в середньому планується перевіряти від 100 до 200 юросіб, найменше перевірок буде в січні — 105. Але вже з весни почнеться зростання: так, у березні-травні заплановано найбільшу кількість, понад 200 перевірок юросіб щомісяця. При цьому найчастіше перевірятимуть у Києві — 604 рази, а також серед компаній основних економічно активних регіонів: Дніпропетровської (204), Львівської (156), Вінницької (140) та Київської (132) областей.

Планові податкові перевірки для фізосіб-підприємців загалом рівномірно розподілені протягом року: щомісячно ДПС планує обробляти до 100 ФОПів. Більше перевірок фізичних осіб-підприємців посідає осінній період: вересень — 96, жовтень — 94, листопад — 92. А найменша інтенсивність передбачена на січень-лютий.

Увагу податківців привернуть підприємства агросектору — 297 перевірок, які займаються оптовою торгівлею паливом — 113. оренду нерухомого майна. Не забудуть і про торговців деревиною та будівельними матеріалами, виробників електроенергії.

Загалом уже з 1 січня для ФОПів та бізнесу зросте розмір податків та єдиного соціального внеску. Так, єдиний податок для 1-2 груп зросте до 302,3 грн та 1420 гривень відповідно, а ЄСВ до 1562 гривень.