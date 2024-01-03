В 2024 году грядет кредитный бум? Займы на какие товары подешевеют больше всего

Кредиты можно будет брать с куда меньшей процентной ставкой по ним

По мнению украинских банкиров, в 2024 году Нацбанк продолжит политику снижения учетной ставки, что позволит снизить проценты по кредитам и депозитам для граждан. В свою очередь это даст возможность банкам чаще выдавать займы, а украинцам — брать их.

Такое мнение "Телеграфу" высказала первый заместитель председателя правления "Глобус банка" Елена Дмитриева. По ее словам, особенно снизятся ставки по кредитам для нескольких видов товаров, покупаемых на заемные средства.

Этому будет способствовать значительное снижение учетной ставки НБУ, в 2023-м упавшей с 25% до 15%, что позволило банкам привлекать более "дешевые" ресурсы, восстановить замороженные кредитные программы и внедрять новые направления кредитования.

Эксперт предполагает, что при максимально благоприятных экономических условиях в 2024 году следует ожидать дальнейшего снижения учетной ставки до 14-12%. Именно это побуждает комбанки к более активному развитию кредитных программ по более привлекательным условиям для клиентов. Так, в 2024 году снижение ставок в зависимости от вида кредита, срока его уплаты и первоначального взноса может составить от 2% до 4%.

Что до конкретных видов кредитования, то, с учетом опыта прошлого года, подешеветь могут ипотечные кредиты, которые в 2023-м упали на 3%, автокредиты (подешевели на 3-5%) и потребительские кредиты (падение в среднем на 4%).

"Запрос граждан на тот или иной вид кредита по приемлемым условиям почти неисчерпаем. В 2024 году любые положительные изменения в кредитных условиях будут предопределены исключительно экономическими факторами", — резюмировала Елена Дмитриева.

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