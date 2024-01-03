У 2024 році настане кредитний бум? Позики на які товари подешевшають найбільше

Кредити можна буде брати з значно меншою процентною ставкою за ними

На думку українських банкірів, у 2024 році Нацбанк продовжить політику зниження облікової ставки, що дозволить знизити відсотки за кредитами та депозитами для громадян. У свою чергу, це дасть можливість банкам частіше видавати позики, а українцям — брати їх.

Таку думку "Телеграфу" висловила перший заступник голови правління "Глобус банку" Олена Дмітрієва. За її словами, особливо знизяться ставки за кредитами для кількох видів товарів, що купуються на позикові кошти.

Цьому сприятиме значне зниження облікової ставки НБУ, яка у 2023-му впала з 25% до 15%, що дозволило банкам залучати "дешевші" ресурси, відновити заморожені кредитні програми та впроваджувати нові напрями кредитування.

Експерт припускає, що за максимально сприятливих економічних умов у 2024 році слід очікувати подальшого зниження облікової ставки до 14-12%. Саме це спонукає комбанки до активнішого розвитку кредитних програм за більш привабливими умовами для клієнтів. Так, у 2024 році зниження ставок залежно від виду кредиту, строку його сплати та первісного внеску може становити від 2% до 4%.

Щодо конкретних видів кредитування, то, з урахуванням досвіду минулого року, подешевшати можуть іпотечні кредити, які 2023-го впали на 3%, автокредити (подешевшали на 3-5%) та споживчі кредити (падіння в середньому на 4%).

"Запит громадян на той чи інший вид кредиту за прийнятними умовами майже невичерпний. У 2024 році будь-які позитивні зміни в кредитних умовах будуть зумовлені виключно економічними факторами", — резюмувала Олена Дмітрієва.

Раніше в банку розповіли, як правильно взяти кредит, щоб не опинитися у "борговому капкані".