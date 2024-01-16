3150 гривен в месяц? Сколько и почему платят на украинских АЗС

О чем говорят такие низкие доходы работников заправок

Топливный рынок Украины продолжает оставаться сферой экономики, участники которой предпочитают уклоняться от налогов. Кроме заниженных данных о свойе прибыли, АЗС также используют другую схему минимизации платежей в госбюджет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн. Он приводит цифры зарплат ряда сетей АЗС, которые, по его мнению, свидетельствуют об уклонении последних от налога на доходы физических лиц.

По подсчетам эксперта, основная часть топливных сетей Украины официально предлагает своим работникам зарплату в пределах 5-7 тысяч гривен, на которые прожить сегодня попросту невозможно. Причем часто это делают компании, которые являются лидерами топливного рынка по объемам продаж.

В качестве примера он приводит сеть АЗС "БРСМ-Нафта", в которой работают 3647 работников со средней зарплатой в 8536 гривен, и это с учетом налога на доходы физических лиц. Сеть Avantage 7 платит 10 100 гривен, хотя на сервисах поиска работы можно найти объявления с зарплатой операторам АЗС данной сети до 15 тысяч гривен, подчеркивает Сергей Куюн.

При этом по-разному ведут себя региональные сети, к примеру, одесская Petromol отчитывается о зарплате своих сотрудников в 3154 гривны, а 18 АЗС сети Rodnik в прифронтовой Харьковской области платят своим работникам по 18 тысяч гривен.

Как объясняет Сергей Куюн, подобные мизерные зарплаты объясняются только одним – сотрудники большинства украинских сетей АЗС получают доплаты в конвертах. И чтобы обеспечить такие выплаты, утверждает эксперт, сети "БРСМ-Нафта" якобы нужны 41 млн грн наличных ежемесячно, а Avantage 7–9 млн грн.

"Откуда обычно берется наличность? "Скрутки" за счет "налоговых ям", торговля без выдачи кассового чека или манипуляции с чеками и т.д. То есть, низкие зарплаты — это индикатор наличия в сети более масштабных схем, в свою очередь занижающих показатели и прибыли, и НДС", утверждает Сергей Куюн.

Как подсчитал эксперт, только уплата реальных зарплат в сетях АЗС сможет вывести из "тени" и увеличить поступления в бюджет более 2 млрд грн НДФЛ и единого социального взноса.

Надо сказать, что 2024-й год начался с активизации налоговиков. Так, в Киевской области фискалы активно взялись за таксистов, побуждая их оформляться ФОПами. Это уже может вызвать рост тарифов на поездки такси.