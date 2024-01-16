3150 гривень на місяць? Скільки та чому платять на українських АЗС

Про що говорять такі низькі доходи працівників заправок

Паливний ринок України продовжує залишатися сферою економіки, учасники якої вважають за краще ухилятися від податків. Крім занижених даних про свій прибуток, АЗС також використовують іншу схему мінімізації платежів до держбюджету.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн. Він наводить цифри зарплат низки мереж АЗС, які, на його думку, свідчать про ухилення останніх від податку на прибутки фізичних осіб.

За підрахунками експерта, основна частина паливних мереж України офіційно пропонує своїм працівникам зарплату в межах 5-7 тисяч гривень, на які сьогодні прожити просто неможливо. Причому це роблять компанії, які є лідерами паливного ринку за обсягами продажів.

Як приклад, він наводить мережу АЗС "БРСМ-Нафта", в якій працюють 3647 працівників із середньою зарплатою в 8536 гривень, і це з урахуванням податку на доходи фізичних осіб. Мережа Avantage 7 платить 10 100 гривень, хоча на сервісах пошуку роботи можна знайти оголошення із зарплатою операторам АЗС цієї мережі до 15 тисяч гривень, наголошує Сергій Куюн.

При цьому по-різному поводяться регіональні мережі, наприклад, одеська Petromol звітує про зарплату своїх співробітників у 3154 гривні, а 18 АЗС мережі Rodnik у прифронтовій Харківській області платять своїм працівникам по 18 тисяч гривень.

Як пояснює Сергій Куюн, подібні мізерні зарплати пояснюються лише одним – співробітники більшості українських мереж АЗС отримують доплати у конвертах. І щоб забезпечити такі виплати, стверджує експерт, мережі "БРСМ-Нафта" нібито потрібні 41 млн грн готівки щомісяця, а Avantage 7-9 млн грн.

"Звідки зазвичай береться готівка? "Скрутки" за рахунок "податкових ям", торгівля без видачі касового чека або маніпуляції з чеками і т.д. і прибутки, і ПДВ", — стверджує Сергій Куюн.

Як підрахував експерт, лише сплата реальних зарплат у мережах АЗС зможе вивести з "тіні" та збільшити надходження до бюджету понад 2 млрд грн ПДФО та єдиного соціального внеску.

Треба сказати, що 2024 рік почався з активізації податківців. Так, на Київщині фіскали активно взялися за таксистів, спонукаючи їх оформлятися ФОПами. Це вже може спричинити зростання тарифів на поїздки таксі.