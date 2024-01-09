Окупність — 2000 років: скільки заробляють мережі АЗС в Україні та як сплачують податки

Судячи з прибутковості АЗС, вони мали б тягнути жалюгідне існування, але ні

Після серйозної кризи з автогазом, викликаною її дефіцитом і зростанням ціни через страйки на польському кордоні, ситуація з паливом в Україні значно покращилася. Проте мережі АЗС не поспішають ділитися податками, що свідчить про аналіз чистого прибутку учасників ринку, деякі з яких окупатимуть свої мережі по 2000-2400 років.

Мережі АЗС офіційно заробляють небагато

Таких висновків дійшов експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн. За його підрахунками, якщо зіставити чистий прибуток за місяць що декларуєься з кожної автозаправки та вартість будівництва цієї АЗС, за деякими учасниками ринку вийде кричуща картина.

Так, за його даними, за III квартал 2023 року найбільший чистий прибуток у розрахунку на одну АЗС показала мережа ОККО – 1,6 млн грн, WOG – 316 тис. грн, BVS – 335 тис. грн., KLO – 297 тис. грн. Потім ідуть АЗС мережі Chipo – 167 тис. грн, БРСМ-Нафта зі 139 тис. грн та Avantage 7 – 135 тис. грн.

Але особливо експерт виділив мережу АЗК UPG з їхніми мізерними 4 тисячами гривень чистого прибутку на одну АЗС та зовсім маленьку регіональну мережу "Автотранс" із Полтавської області, яка має 177 тисяч гривень чистого прибутку на одну АЗС.

"Взагалі нічого не заробляють, якщо вірити даним податкової, SOCAR, Shell, Glusco і більшість регіональних мереж. Тим часом маленький, але гордий полтавський "Автотранс" — 177 тис. грн. Невже маленькі українські компанії майстерніші за міжнародних гігантів?", — зазначив Сергій. Куюн.

На повернення інвестицій потрібні десятки років, але є нюанс

Також експерт зазначив, що якщо врахувати мінімальну суму відкриття нової АЗС в 1 млн дол., то термін її окупності становитиме:

ОККО — 3 роки, а якщо врахувати, що кожна їхня станція коштує 1,5-2 млн дол., то термін окупності вийде 4,5-6 років, що Сергій Куюн вважає найбільш реалістичним терміном у цій галузі;

WOG і KLO — знадобиться в середньому 10 років, а потім почнуть щось заробляти;

БРСМ і Avantage чекатимуть на повернення інвестицій 22 роки, хоча АЗС без аналогічних вкладень у реконструкцію стільки не живуть, вважає експерт;

ніколи не дочекається окупності нового комплексу UPG — 837 років, а якщо врахувати, що вони коштують не 1, а близько 2,5-3 млн дол., то може не дожити і планета Земля, вважає Сергій Куюн, оскільки на це піде 2000 -2500 років.

Як підкреслює експерт, йому відомо, що паливний бізнес процвітає, адже кількість АЗС та заявок на їх будівництво зростає, що було б безглуздо при окупності бізнесу в десятки та сотні років. І, судячи з звітності, вважає Сергій Куюн, прибуток є, і навіть дуже непоганий, а висновок з його підрахунків простий – податковий дохід просто не показують, щоб не платити належні відрахування. Погано, що податкова, зважаючи на все, не сильно цим і стурбована.

"Як приховують прибуток? Схем безліч. Якщо стисло, це фіктивне завищення витрат. Кажуть, що одна зі згаданих мереж нещодавно почала скуповувати в одного зі своїх підприємств молочний сир для подальшої реалізації на АЗС. Але кількості та ціни такі, що не перемеле навіть "Сільпо". Минулого року багато виводили через завищення закупівельних цін при імпорті пального", — говорить про один із способів ухилення від податків Сергій Куюн.

Зрештою, експерт радить податківцям звернути увагу на рівень сплати мережами АЗС податку на прибуток, оскільки складається враження, що вся увага чомусь зосереджена виключно на ПДВ. Інший маркер ухилення від податків – відрахування із зарплат.

Чи не все так однозначно?

Водночас у коментарях до посту один із учасників паливного ринку, власник мережі АЗС Prime Group TM Дмитро Леушкін заявив, що за 1 млн дол. можна просто взяти в оренду 10 АЗК і за рахунок рітейлу та палива компенсувати оренду. Також він нарікнув, що умови для роботи на ринку не у всіх компаній однакові, зазначивши що мережа ОККО "отримує плюшки у вигляді європейського кредитування, недоступного для інших, банкрутства своїх хвостів за податками, отримання ПДВ за рахунок схем з експортом с/г продукції та іншого". Втім, Сергій Куюн не погодився із подібними аргументами.

Тим часом в Україні активно обговорюється ідея зростання акцизу на автогаз з 52 до 169 євро за 1000 літрів. За підрахунками експертів, це вдарить по гаманцю та призведе до зростання цін на дане паливо на 3-5 гривень на кожному літрі.