Окупаемость - 2000 лет: сколько зарабатывают сети АЗС в Украине и как платят налоги

Судя по прибыльности АЗС они должны были бы влачить жалкое существование, но нет

После серьезнейшего кризиса с автогазом, вызванным его дефицитом и ростом цены из-за забастовок на польской границе, ситуация с топливом в Украине значительно улучшилась. Однако сети АЗС не спешат делиться налогами, что показывает анализ чистой прибыли участников рынка, некоторые из которых будут окупать свои сети по 2000-2400 лет.

Сети АЗС официально зарабатывают немного

К таким выводам пришел эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн. По его подсчетам, если сопоставить заявляемую чистую прибыль за месяц с каждой автозапраки и стоимость строительства этой АЗС, по некоторым участникам рынка получится вопиющая картина.

Так, по его данным, за III квартал 2023 года самую большую чистую прибыль в расчете на одну АЗС показала сеть ОККО – 1,6 млн грн, WOG – 316 тыс. грн, BVS – 335, KLO – 297. Затем идут АЗС сети Chipo – 167 тыс. грн, БРСМ-Нафта со 139 тыс. грн и Avantage 7 – 135 тыс. грн.

Но особенно эксперт выделил сеть АЗК UPG с их мизерными 4 тысячами гривен чистой прибыли на одну АЗС и совсем маленькую региональную сеть "Автотранс" из Полтавской области, имеющую 177 тысяч гривен чистой прибыли на одну АЗС.

"Вообще ничего не зарабатывают, если верить данным налоговой, SOCAR, Shell, Glusco и большинство региональных сетей. Между тем маленький, но гордый полтавский "Автотранс" — 177 тыс. грн. Неужели маленькие украинские компании искуснее международных гигантов?", — отметил Сергей Куюн.

На возврат инвестиций нужны десятки лет, но есть нюанс

Также эксперт отметил, что если учесть минимальную сумму открытия новой АЗС в 1 млн долл., то срок ее окупаемости составит:

ОККО – 3 года, а если учесть, что каждая их станция стоит 1,5-2 млн долл., то срок окупаемости выйдет 4,5-6 лет, что Сергей Куюн считает наиболее реалистичным сроком в этой области;

WOG и KLO — понадобится в среднем 10 лет, а потом начнут что-то зарабатывать;

БРСМ и Avantage будут ждать возвращения инвестиций 22 года, хотя АЗС без аналогичных вложений в реконструкцию столько не живут, считает эксперт;

никогда не дождется окупаемости нового комплекса UPG – 837 лет, а если учесть, что они стоят не 1, а около 2,5-3 млн долл., то может не дожить и планета Земля, считает Сергей Куюн, так как на это уйдут 2000-2500 лет.

Как подчеркивает эксперт, ему известно, что топливный бизнес процветает, ведь число АЗС и заявок на их строительство растет, что было бы бессмысленно при окупаемости бизнеса в десятки и сотни лет. И судя по отчетности, считает Сергей Куюн, прибыль есть, и даже очень неплохая, а вывод из его подсчетов прост – налоговой доход просто не показывают, чтобы не платить положенные отчисления. Плохо, что налоговая, судя по всему, не сильно этим и озабочена.

"Как скрывают прибыль? Схем множество. Если сжато, то это фиктивное завышение издержек. Говорят, что одна из упомянутых сетей недавно начала скупать у одного из своих предприятий молочный сыр для дальнейшей реализации на АЗС. Но количества и цены таковы, что не перемелет даже "Сильпо". В прошлом году много выводили посредством завышения закупочных цен при импорте горючего", — говорит об одном из способов уклонения от налогов Сергей Куюн.

Наконец, эксперт советует налоговикам обратить внимание на уровень уплаты сетями АЗС налога на прибыль, поскольку создается впечатление, что все внимание почему-то сосредоточено исключительно на НДС. Другой маркер уклонения от налогов – отчисления с зарплат.

Не все так однозначно?

В то же время в комментариях к посту один из участников топливного рынка, владелец сети АЗС Prime Group TM Дмитрий Леушкин заявил, что за 1 млн долл. можно просто взять в аренду 10 АЗК и за счет ритейла и топлива компенсировать аренду. Также он посетовал, что условия для работы на рынке не у всех компаний одинаковы, отметив что сеть ОККО "получает плюшки в виде европейского кредитования, недоступного для других, банкротства своих хвостов по налогам, получения НДС за счет схем с экспортом с/х продукции и прочего". Впрочем, Сергей Куюн не согласился с подобными аргументами.

Тем временем в Украине активно обсуждается идея о росте акциза на автогаз с 52 до 169 евро за 1000 литров. По подсчетам экспертов, это ударит по кошельку и приведет к росту цен на данное топливо на 3-5 гривен на каждом литре.