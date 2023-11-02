В Днепре мужчина в халате и с просекко на всю улицу включил российский хит: расплата пришла быстро (видео)

Правоохранители быстро разыскивали нарушителя

В центре Днепра внимание окружающих привлек мужчина, слушавший на полную громкость российскую музыку, за что, к слову, в Украине хотят начать уже штрафовать. Песни страны агрессора доносились из его автомобиля недолго, ведь вскоре на него вызвали полицию.

Информацию об этом сообщили в местном Telegram-канале. Вместе с тем было опубликовано соответствующее видео, на котором мужчина в белом халате наслаждается прослушиванием песни "россия вперед".

Пока он активно жестикулировал и подпевал слова российской песни, неравнодушные очевидцы вызвали на него полицию. Как отмечается, что до этого инцидента днепрянина уже видели "с бокалом просекко блуждающим по городу".

"На место вызвали полицию, правоохранители разыскали героя видео. В дальнейшем мужчину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство", — говорится в сообщении.

В паблике подчеркнули, что с героем этой истории была проведена воспитательная беседа. Также в сети уже есть видео, на котором мужчина приносит свои извинения за этот поступок.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Ровно таксист вез пассажиров под российскую музыку, из-за чего разгорелся скандал. На возмущения, которое высказали пассажиры, водитель такси начал спорить и говорить, что "это не самая большая проблема в Украине".