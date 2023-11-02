У Дніпрі чоловік у халаті і з просекко на всю вулицю включив російський хіт: розплата прийшла швидко (відео)

Правоохоронці швидко розшукували порушника

У центрі Дніпра увагу оточуючих привернув чоловік, який слухав на повну гучність російську музику, за що, до речі, в Україні хочуть почати штрафувати. Пісні країни агресора долинали з його автомобіля недовго, адже невдовзі на нього викликали поліцію.

Інформацію про це повідомили у місцевому Telegram-каналі. Водночас було опубліковано відповідне відео, на якому чоловік у білому халаті насолоджується прослуховуванням пісні "росія вперед".

Поки він активно жестикулював та підспівував слова російської пісні, небайдужі очевидці викликали на нього поліцію. Як зазначається, що до цього інциденту дніпрянина вже бачили "з келихом просекко, блукаючим по місту".

"На місце викликали поліцію, правоохоронці розшукали героя відео. Надалі чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство", — йдеться у повідомленні.

У пабліку наголосили, що з героєм цієї історії було проведено виховну бесіду. Також у мережі вже є відео, на якому чоловік вибачається за цей вчинок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Рівному таксист віз пасажирів під російську музику, через що спалахнув скандал. На обурення, яке висловили пасажири, водій таксі почав сперечатися та говорити, що "це не найбільша проблема в Україні".