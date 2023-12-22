Зубами тянул автомобили: житель Днепра за год установил два рекорда и попал в Книгу рекордов Гиннеса (фото)

Тащил зубами 7 тонн веса

В Днепре рекордсмен Дмитрий Грунский, в этом году установил сразу два невероятных рекорда. Силач-экстремал весной и осенью тянул зубами шесть автомобилей. С такими результатами в спорте он попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Своими достижениями чемпион поделился на Instagram-странице. Он опубликовал историю, где получил свой экземпляр книги, которую показал в соцсетях.

Осенью Дмитрий еще раз подтвердил свой рекорд. Тогда он протянул шесть автомобилей зубами на расстояние 21 метр, его зубы выдержали более 7 тонн веса. На этот раз его зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса.

Это не все достижения силача-экстремала. Еще осенью 2022 года Дмитрий Грунский установил рекорд, протянув вагон метро. Делал он это уже не зубами. Трос прикрепили на шею. Тогда спортсмену удалось 11 метров и 55 сантиментов тянуть поезд весом 32,5 тонны.

Именно такие результаты вошли в экземпляр мировой Книги рекордов Гиннеса на 2024 год.

Свои достижения в сентябре 2023 года он посвятил военным, привлекая внимание к сбору средств для одного штурмового батальона.

Это третий рекорд. Первый Дмитрий Грунский установил в 2017 году — это было сгибание монеты более чем на 90% зубами.

Ранее "Телеграф" писал, что 7-летняя украинка установила национальный рекорд, выполняя вис на пальцах ног.