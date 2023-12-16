Оккупанты забрали у нее дом, но не сломали ее: 7-летняя украинка установила национальный рекорд

Родители все свободное время уделяют развитию дочки

7-летняя дочь полицейских из Донбасса Александра Шабалтий попала в Национальный реестр рекордов Украины в качестве самой молодой воздушной гимнастки, исполняющей вис на пальцах ног.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области на своей странице в Facebook. Родители девочки были вынуждены переехать из Мариуполя из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину и оккупации города, а сейчас они несут службу в Донецкой области.

В то же время Александра посещает школу, кружки и спортивно-цирковую школу в городе Днепр. За шесть месяцев девочка выиграла медали на семи соревнованиях. А в декабре 2023 года на манеже Днепровского государственного цирка 7-летняя Александра установила Национальный рекорд Украины, став самой молодой воздушной гимнасткой, исполняющей вис на пальцах ног.

Александра Шабалтий во время выступления

Александре Шабалтий вручают грамоту

Александра Шабалтий с грамотой

"Поздравляем Александру и ее родителей с невероятными достижениями и желаем новых побед!" — гласит сообщение пресс-службы полиции Донецкой области.

Ранее сообщалось, что 7-летняя украинская художественная гимнастка Александра Паскаль заняла первое место на своем первом турнире после того, как она потеряла ногу из-за вражеского обстрела.

Напомним, украинка Виктория Оноприенко выиграла "золото" на чемпионате Европы-2023.