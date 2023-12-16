Укр

Оккупанты забрали у нее дом, но не сломали ее: 7-летняя украинка установила национальный рекорд

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
Александра Шабалтий с родителями Новость обновлена 16 декабря 2023, 12:18
Александра Шабалтий с родителями. Фото facebook.com/don.gunp

Родители все свободное время уделяют развитию дочки

7-летняя дочь полицейских из Донбасса Александра Шабалтий попала в Национальный реестр рекордов Украины в качестве самой молодой воздушной гимнастки, исполняющей вис на пальцах ног.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области на своей странице в Facebook. Родители девочки были вынуждены переехать из Мариуполя из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину и оккупации города, а сейчас они несут службу в Донецкой области.

В то же время Александра посещает школу, кружки и спортивно-цирковую школу в городе Днепр. За шесть месяцев девочка выиграла медали на семи соревнованиях. А в декабре 2023 года на манеже Днепровского государственного цирка 7-летняя Александра установила Национальный рекорд Украины, став самой молодой воздушной гимнасткой, исполняющей вис на пальцах ног.

Александра Шабалтий во время выступления
Александра Шабалтий во время выступления
Александре Шабалтий вручают грамоту
Александре Шабалтий вручают грамоту
Александра Шабалтий с грамотой
Александра Шабалтий с грамотой

"Поздравляем Александру и ее родителей с невероятными достижениями и желаем новых побед!" — гласит сообщение пресс-службы полиции Донецкой области.

Ранее сообщалось, что 7-летняя украинская художественная гимнастка Александра Паскаль заняла первое место на своем первом турнире после того, как она потеряла ногу из-за вражеского обстрела.

Напомним, украинка Виктория Оноприенко выиграла "золото" на чемпионате Европы-2023.

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#Гимнастика #Цирк