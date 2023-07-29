"Падаешь в черную бездну без маски или очков": украинка установила невероятный мировой рекорд

Спортсменка нырнула без ласт на глубину 76 метров

На днях украинка Екатерина Садурская установила абсолютный мировой рекорд среди женщин в нырянии с постоянным весом без ласт (Constant Weight Without Fins). В мае украинец Иван Чупринко установил новый мировой рекорд на чемпионате мира по классическому жиму лежа.

О рекордном достижении Садурской сообщает Спортивный комитет Украины в Facebook. Этот результат украинка установила на соревнованиях Vertical Blue 2023, проходящих на Карибах. Рекордсменка находилась под водой без маски или очков 3 минуты 12 секунд.

Бывший замминистра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин на своей странице в Facebook рассказал, с какими трудностями сталкиваются дайверы в этой дисциплине.

Он отметил, что спортсмены для начала должны расслабиться на поверхности воды, чтобы насытить свою кровь и ткани кислородом. Перед нырком необходимо сделать очень глубокий вдох, для этого дайверы применяют технику "упаковки" — специальными движениями полости рта и гортани насильно наполняются воздухом не только легкие, но и все дыхательные пути под завязку.

Чтобы сохранять кислород спортсменам нельзя делать резких движений, а также нервничать. Однако без активных действий не обойтись, ведь в этом виде спорта дайвер находится в соленной воде и у него нет ласт. Золотухин подчеркнул, что на глубине 50 метров давление составляет около 4 атмосфер, из-за чего спортсмену каждые 2-4 метра погружения нужно сделать "продувку" — специальными движениями гортани направить немного воздуха в голову, чтобы не разорвало ушные перепонки.

Дмитрий добавил, что при погружении на большую глубину в перевернутом состоянии мозг находится на кислородном голодании, а давление сжимает легкие до размера яблочка. После достижения цели спортсмен начинает вторую фазу — всплытие, и она ничуть не проще первой.

У дайвера начинаются контракции — непроизвольные сокращения дыхательных мышц, вызванные повышенным уровнем углекислого газа в теле и возрастающим желанием дышать. Кроме того, в любой момент мозг, который несколько минут находится на кислородном голодании, может "отключиться". Поэтому за движением спортсмена следят спасатели.

Дмитрий Золотухин рассказал о трудностях фридайвинга

Ранее сообщалось, что комиссия Министерства молодежи и спорта Украины лишила Федерацию подводного спорта Украины (ФПСУ) статуса национальной из-за фото. Это произошло после того, как спортивные власти пригрозили федерациям, которые отправят украинские делегации на международные турниры с участием россиян и белорусов. Скандальный указ был изменен в июле 2023 года.