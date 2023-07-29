"Падаєш у чорну безодню без маски чи окулярів": українка встановила неймовірний світовий рекорд

Спортсменка пірнула без ластів на глибину 76 метрів

Днями українка Катерина Садурська встановила абсолютний світовий рекорд серед жінок у пірнанні із постійною вагою без ласт (Constant Weight Without Fins). У травні українець Іван Чупринко встановив новий світовий рекорд на чемпіонаті світу з класичного жиму лежачи.

Про рекордне досягнення Садурської повідомляє Спортивний комітет України у Facebook. Цей результат українка встановила на змаганнях Vertical Blue 2023 на Карибах. Рекордсменка знаходилася під водою без маски або окулярів 3 хвилини 12 секунд.

Колишній заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін на своїй сторінці у Facebook розповів, з якими труднощами стикаються дайвери у цій дисципліні.

Він зазначив, що спортсмени спочатку повинні розслабитися на поверхні води, щоб наситити свою кров і тканини киснем. Перед нирком необхідно зробити дуже глибокий вдих, для цього дайвери застосовують техніку "упаковки" — спеціальними рухами ротової порожнини й гортані насильно наповнюються повітрям не тільки легені, але і всі дихальні шляхи під зав’язку.

Щоб зберігати кисень спортсменам не можна робити різких рухів, а також нервувати. Однак без активних дій не обійтися, адже в цьому виді спорту дайвер знаходиться у солоній воді й не має ласт. Золотухін підкреслив, що на глибині 50 метрів тиск становить близько 4 атмосфер, через що спортсмену кожні 2-4 метри занурення потрібно робити "продування" — спеціальними рухами гортані направити трохи повітря в голову, щоб не розірвало вушні перетинки.

Дмитро додав, що при зануренні на велику глибину в перевернутому стані мозок перебуває на кисневому голодуванні, а тиск стискає легені до розміру яблучка. Після досягнення мети спортсмен починає другу фазу — спливання, і вона анітрохи не простіше за першу.

У дайвера починаються контракції — мимовільні скорочення дихальних м’язів, спричинені підвищеним рівнем вуглекислого газу в тілі та бажанням дихати. Крім того, будь-якої миті мозок, який кілька хвилин перебуває на кисневому голодуванні, може "відключитися". Тож за рухом спортсмена стежать рятувальники.

Дмитро Золотухін розповів про труднощі фридайвінгу

Раніше повідомлялося, що комісія Міністерства молоді та спорту України позбавила Федерацію підводного спорту України (ФПСУ) статуса національної через фото. Це сталося після того, як спортивна влада пригрозила федераціям, які відправлять українські делегації на міжнародні турніри за участю росіян та білорусів. Скандальний указ було змінено у липні 2023 року.