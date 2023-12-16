Окупанти забрали у неї дім, але не зламали її: 7-річна українка встановила національний рекорд

Батьки весь вільний час приділяють розвитку доньки

7-річна дочка поліцейських з Донбасу Олександра Шабалтій потрапила до Національного реєстру рекордів України як наймолодша повітряна гімнастка, яка виконує вис на пальцях ніг.

Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області на своїй сторінці у Facebook. Батьки дівчинки були змушені переїхати з Маріуполя через повномасштабне вторгнення РФ в Україну та окупацію міста, а зараз вони несуть службу на Донеччині.

Водночас Олександра відвідує школу, гуртки та спортивно-циркову школу у місті Дніпро. За шість місяців дівчинка виграла медалі на семи змаганнях. А у грудні 2023 року на манежі Дніпровського державного цирку 7-річна Олександра встановила Національний рекорд України, ставши наймолодшою повітряною гімнасткою, яка виконує вис на пальцях ніг.

Олександра Шабалтій під час виступу

Олександрі Шабалтій вручають грамоту

Олександра Шабалтій із грамотою

"Вітаємо Олександру та її батьків з неймовірними досягненнями та бажаємо нових перемог!" — йдеться у повідомленні пресслужби поліції Донецької області.

Раніше повідомлялося, що 7-річна українська художня гімнастка Олександра Паскаль посіла перше місце на своєму першому турнірі після того, як вона втратила ногу через ворожий обстріл.

Нагадаємо, українка Вікторія Онопрієнко виграла "золото" на чемпіонаті Європи-2023.