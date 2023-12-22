Зубами тягнув автівки: житель Дніпра за рік встановив два рекорди та потрапив в Книгу рекордів Гіннеса (фото)

Тягнув зубами 7 тонн ваги

В Дніпрі рекордсмен Дмитро Грунський, цього року встановив відразу два неймовірні рекорди. Силач-екстремал навесні та восени тягнув зубами шість автівок. З такими результатами у спорті він потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Своїми досягненнями чемпіон поділився на Instagram-сторінці. Він опублікував історію, де отримав свій примірник, який показав у своїх соцмережах.

Восени Дмитро ще раз підтвердив свій рекорд. Тоді він протягнув шість автівок зубами на відстань 21 метр, зуби атлета витримали понад 7 тонн ваги. Цього разу його зафіксували представники Книги рекордів Гіннеса.

Це не всі досягнення силача-екстремала. Ще восени 2022 року, Дмитро Грунський встановив рекорд, протягнувши вагон метро. Робив він це не зубами. Трос прикріпили на шию. Тоді спортсмену вдалося 11 метрів та 55 сантиментів тягнути потяг вагою 32,5 тонни.

Саме такі результати увійшли до примірника світової Книги рекордів Гіннеса на 2024 рік.

Свої досягнення у вересні 2023 року він присвятив військовим, привернувши увагу до збору коштів для одного штурмового батальйону.

Зазначимо, що це третій рекорд. Перший Дмитро Грунський встановив у 2017-му році — це було згинання монети більш ніж на 90% зубами.

Раніше "Телеграф" писав, що 7-річна українка встановила національний рекорд, виконуючи вис на пальцях ніг.