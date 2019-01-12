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Суббота, 12.01.2019
Самой престижной награды удостоился маленький домик в Англии (Фото)
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Самой престижной награды удостоился маленький домик в Англии (Фото)

Самой престижной архитектурной награды за лучший дом, которую ежегодно вручает Королевский институт британских архитекторов (RIBA), в 2018 году удостоился жилой дом в лесной чаще – Локсайд Хаус (Lochside House). С учетом модной тенденции, культивирующей экологичность и автономность, проект действительно заслуживает высоких похвал. Но с точки зрения дизайнерской мысли и креативности – дом вызывает легкое недоумение.
novate.ru
Фото: novate.ru
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Англия, Интерьер, Архитектура, Домик, Престижная награда, Королевский институт британских архитекторов (RIBA), Локсайд Хаус, Lochside House.
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