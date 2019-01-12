Самой престижной награды удостоился маленький домик в Англии (Фото) Самой престижной архитектурной награды за лучший дом, которую ежегодно вручает Королевский институт британских архитекторов (RIBA), в 2018 году удостоился жилой дом в лесной чаще – Локсайд Хаус (Lochside House). С учетом модной тенденции, культивирующей экологичность и автономность, проект действительно заслуживает высоких похвал. Но с точки зрения дизайнерской мысли и креативности – дом вызывает легкое недоумение.