Невероятный Шовковский и рекорд: в этот день сборная Украины вышла в четвертьфинал ЧМ-2006 (видео)

26 июня 2006 года сборная Украины переписала свою историю и историю чемпионатов мира по футболу. В этот день 17 лет назад наши футболисты в матче 1/8 финала мундиаля в Германии обыграли в серии пенальти команду Швейцарии.

"Телеграф" напоминает о том, как творилась история украинского футбола.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. Примечательно, что швейцарцы не смогли забить и в серии пенальти, так как не смогли распечатать ворота нашего вратаря Александра Шовковского.

Страж ворот сборной Украины отбил два удара соперников, а еще раз игрок швейцарской сборной пробил мимо. Именно Шовковский стал первым вратарем в истории, который не пропустил ни одного гола в серии пенальти на чемпионате мира.

В то же время в составе сборной Украины с "точки" голами отметились Артём Милевский, Сергей Ребров и Олег Гусев, а вот Андрей Шевченко вратаря переиграть не смог.

Четвертьфинал чемпионата мира стал лучшим достижением для сборной Украины в ее истории. К сожалению, в полуфинал мундиаля нас не пустили итальянцы, которые забили в ворота Шовковского три безответных мяча.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно сборная Украины получила нового тренера.