Неймовірний Шовковський та рекорд: цього дня збірна України вийшла до чвертьфіналу ЧС-2006 (відео)

26 червня 2006 року збірна України переписала свою історію та історію чемпіонатів світу з футболу. Цього дня 17 років тому наші футболісти у матчі 1/8 фіналу мундіалю у Німеччині обіграли у серії пенальті команду Швейцарії.

"Телеграф" нагадує про те, як творилася історія українського футболу.

Основний час матчу завершився з рахунком 0:0. Примітно, що швейцарці не забили й у серії пенальті, оскільки не змогли розпечатати воріт нашого воротаря Олександра Шовковського.

Охоронець воріт збірної України відбив два удари суперників, а ще раз гравець швейцарської збірної пробив повз. Саме Шовковський став першим воротарем в історії, який не пропустив жодного гола у серії пенальті на чемпіонаті світу.

Водночас у складі збірної України з "точки" голами відзначилися Артем Мілевський, Сергій Ребров та Олег Гусєв, а ось Андрій Шевченко воротаря переграти не зміг.

Чвертьфінал чемпіонату світу став найкращим досягненням для збірної України в її історії. На жаль, у півфінал мундіалю нас не пустили італійці, які забили у ворота Шовковського три м’ячі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно збірна України здобула нового тренера.