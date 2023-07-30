Звездного форварда сборной Украины "выгоняют" из клуба

Украинец в прошлом сезоне забил всего 2 гола

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук может покинуть "Брюгге" уже этим летом.

Как пишет портал Voetbalnieuws, в клубе возникла слишком большая конкуренция на позиции украинца и он ее проигрывает.

Кроме того, Яремчук не вписывается в новую тактическую схему тренера бельгийской команды Ронни Дейла.

Интересно, что еще недавно наставник "Брюгге" говорил, что готов дать шанс украинцу. Судя по всему, он им не воспользовался.

"Мои двери также всегда открыты для всех. И пока игрок показывает, что он достоин моего доверия, я никогда не закрою дверь. Да, я также говорю о Яремчуке, которого я интенсивно пытаюсь вернуть на былой уровень.

Роман еще не готов, но пока он остается игроком Брюгге, я буду продолжать пытаться. Яремчук еще здесь, да, двери для него не закрыты, пока он не уйдет или не будет отдан в аренду, это верно", — сказал тренер.

В прошлом сезоне Яремчук забил лишь 2 гола в 27 матчах.

Ранее "Телеграф" писал о том, что партнер Яремчука по сборной Александр Зинченко вошел в список лучших футболистов в Англии.