Зіркового форварда збірної України "виганяють" із клубу

Українець минулого сезону забив всього 2 голи

Нападник збірної України Роман Яремчук може залишити "Брюгге" вже цього літа.

Як пише портал Voetbalnieuws, у клубі виникла надто велика конкуренція на позиції українця і він її програє.

Крім того, Яремчук не вписується у нову тактичну схему тренера бельгійської команди Ронні Дейла.

Цікаво, що ще нещодавно наставник Брюгге говорив, що готовий дати шанс українцю. Зважаючи на все, він ним не скористався.

"Мої двері також завжди відчинені для всіх. І поки гравець показує, що він гідний моєї довіри, я ніколи не зачиню двері. Так, я також говорю про Яремчука, якого я інтенсивно намагаюся повернути на колишній рівень.

Роман ще не готовий, але поки він залишається гравцем Брюгге, я продовжуватиму намагатися. Яремчук ще тут, так, двері для нього не зачинені, доки він не піде або не буде відданий в оренду, це вірно", — сказав тренер.

Минулого сезону Яремчук забив лише 2 голи у 27 матчах.

Раніше "Телеграф" писав про те, що партнер Яремчука зі збірною Олександр Зінченко увійшов до списку найкращих футболістів в Англії.