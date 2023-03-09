Українського форварда порівняли із примарою: чим він насолив уболівальникам

Роман Яремчук проводить поганий сезон у "Брюгге"

Бельгійський "Брюгге" вилетів із Ліги чемпіонів після нищівної поразки від "Бенфіки" у 1/8 фіналу. Не допоміг бельгійцям і Роман Яремчук.

Український форвард вийшов у стартовому складі на матч із "Бенфікою", відіграв приблизно годину і був замінений, оскільки жодними корисними діями не відзначився.

Як пише FanDay, востаннє українець забивав ще у жовтні минулого року. І на тлі такої катастрофічної результативності вболівальники "Брюгге" сумніваються в доцільності його переходу минулого літа з "Бенфіки" за 16 млн євро.

Фанати жартома навіть придумали для Романа нове амплуа – призначити його тренером, можливо, на цій посаді у нього будуть якісь успіхи.

"Чи не можна зробити Яремчука тренером? Може, тоді ці 16 мільйонів хоч щось принесуть", — пишуть у соцмережах уболівальники.

Частина фанатів зізнаються, що вони розчаровані Яремчуком. До його переходу вони сподівалися, що він зможе зробити гру "Брюгге" в атаці яскравою, але зрештою Роман виглядає на полі як привид.

"Яремчук отримує більше оплесків від уболівальників "Бенфіки", ніж "Брюгге". "Не можу повірити, що я сподівався на цього Яремчука. Якась примара в полі", — це коментарі після матчу ЛЧ.

Нинішнього сезону Яремчук взяв участь у 23-х матчах у складі "Брюгге", в яких він зумів забити два голи і зробити три результативні передачі.

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