Украинского форварда сравнили с призраком: чем он насолил болельщикам

Роман Яремчук проводит плохой сезон в "Брюгге"

Бельгийский "Брюгге" вылетел из Лиги чемпионов после сокрушительного поражения от "Бенфики" в 1/8 финала. Не помог бельгийцам и Роман Яремчук.

Украинский форвард вышел в стартовом составе на матч с "Бенфикой", отыграл примерно час и был заменен, поскольку никакими полезными действиями не отличился.

Как пишет FanDay, последний раз украинец забивал еще в октябре прошлого года. И на фоне такой катастрофической результативности болельщики "Брюгге" сомневаются в целесообразности его перехода прошлым летом из "Бенфики" за 16 млн евро.

Фанаты в шутку даже придумали для Романа новое амплуа – назначить его тренером, возможно, на этой должности у него будут какие-то успехи.

"Нельзя ли сделать Яремчука тренером? Может, тогда эти 16 миллионов хоть что-то принесут", — пишут в соцсетях болельщики.

Часть фанатов признаются, что они разочарованы Яремчуком. До его перехода они надеялись, что он сможет сделать игру "Брюгге" в атаке яркой, но в итоге Роман выглядит на поле как призрак.

"Яремчук получает больше аплодисментов от болельщиков "Бенфики", чем "Брюгге". "Не могу поверить, что я надеялся на этого Яремчука. Какой-то призрак в поле", — это комментарии после матча ЛЧ.

В нынешнем сезоне Яремчук принял участие в 23-х матчах в составе "Брюгге", в которых он сумел забить два гола и сделать три результативные передачи.

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