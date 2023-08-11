"Банальный кринж с элементами гойды": в россии снимают "фантастический" фильм о победе на Евро

российские болельщики идею не оценили

В россии, которая оказалась изолированной от международного футбола из-за войны в Украине, придумали как "выиграть" на чемпионате Европы.

Там не придумали ничего проще, чем снять фильм о победе на европейском первенстве, пишут россми.

Снимать киноленту взялись пропагандисты с телеканала "НТВ". Фильм будет носить название "Больше чем футбол". Хотя лента не относится к жанру фантастики, но к нему точно относится история с вероятной победой россиян на ЧЕ.

По сюжету, россияне за две недели должны успеть подготовиться к выступлению в финальной части Чемпионата Европы по футболу, где их позвали заменить команду Англии, дисквалифицированную за поведение болельщиков.

Одну из главных ролей в ленте получил известный сторонник путина и войны в Украине Иван Охлобыстин. Также там снимутся Алексей Воробьёв, Александр Самойленко, Роман Мадянов, Алексей Гуськов и другие.

Как рассказал режиссер-постановщик картины Виктор Демент, в основу фильма легла реальная история сборной Дании по футболу 1992 года. Тогда датчане стали чемпионом Европы, получив приглашение на турнир за несколько дней до его начала после дисквалификации Югославии.

К слову, сами россияне в соцсетях мягко говоря шокированы планами снять такое кино.

Ранее "Телеграф" писал о том, что бывший футболист сборной россии поехал воевать в Украину.