"Банальний кринж з елементами гойди": у росії знімають "фантастичний" фільм про перемогу на Євро
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
російські вболівальники ідею не оцінили
У росії, яка опинилася ізольованою від міжнародного футболу через війну в Україні, придумали як "виграти" на чемпіонаті Європи.
Там не вигадали нічого простішого, ніж зняти фільм про перемогу на європейській першості, пишуть росзмі.
Знімати кінострічку взялися пропагандисти з телеканалу НТВ. Фільм носитиме назву "Більше ніж футбол". Хоча стрічка не відноситься до жанру фантастики, але до нього точно відноситься історія з ймовірною перемогою росіян на ЧЄ.
За сюжетом росіяни за два тижні мають встигнути підготуватися до виступу у фінальній частині Чемпіонату Європи з футболу, де їх покликали замінити команду Англії, дискваліфіковану за поведінку вболівальників.
Одну з головних ролей у стрічці отримав відомий прихильник путіна та війни в Україні Іван Охлобистін. Також там знімуться Олексій Воробйов, Олександр Самойленко, Роман Мадянов, Олексій Гуськов та інші.
Як розповів режисер-постановник картини Віктор Демент, основою фільму стала реальна історія збірної Данії з футболу 1992 року. Тоді данці стали чемпіоном Європи, отримавши запрошення на турнір за кілька днів до його початку після дискваліфікації Югославії.
До речі, самі росіяни в соцмережах шоковані планами зняти таке кіно.
Раніше "Телеграф" писав про те, що колишній футболіст збірної росії поїхав воювати до України.