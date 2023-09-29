Легенде мирового футбола Андрею Шевченко исполнилось 47 лет: видео лучших его голов

Легендарный футболист позже погрузился в тренерскую работу

Легендарному украинскому футболисту Андрею Шевченко 29 сентября выполнилось 47 лет. По этому случаю он получил поздравления от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В пресс-службе организации опубликовали видео с подборкой голов, которые забивал бывший игрок сборной Украины. Интересно, что в ролик были включены исключительно голы, забитые в составе киевского "Динамо".

За время своей игровой карьеры Шевченко также защищал цвета итальянского "Милана" и английского "Челси". В составе киевского "Динамо" он пять раз выигрывал чемпионат Украины, три раза триумфовал в Кубке Украины и один раз брал Суперкубок.

В составе "Милана" Шевченко начал выигрывать трофеи и на международном уровне. Кроме победы в Серии А, Кубке Италии и Суперкубке Италии, форвард побеждал в Лиге чемпионов и выигрывал Суперкубок УЕФА.

В составе лондонского "Челси" список трофеев куда скромнее. С английской командой украинец выигрывал в Кубке Англии и Кубке лиги.

В сборной Украины нападающий остался без трофеев. Лучшим его достижением с национальной командой был четвертьфинал чемпионата мира в 2006 году.

После завершения игровой карьеры Шевченко тренировал сборную Украины и итальянскую "Дженоа".

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно легендарного футболиста назначили внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского.