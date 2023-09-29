Легенді світового футболу Андрію Шевченку виповнилося 47 років: відео найкращих його голів

Легендарний футболіст пізніше занурився у тренерську роботу

Легендарному українському футболісту Андрію Шевченку 29 вересня виповнилося 47 років. З цієї нагоди він отримав вітання від Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

У прес-службі організації опублікували відео із добіркою голів, які забивав колишній гравець збірної України. Цікаво, що до ролика були включені виключно голи, забиті у складі київського "Динамо".

За час своєї ігрової кар’єри Шевченко також захищав кольори італійського "Мілана" та англійського "Челсі". У складі київського "Динамо" він п’ять разів вигравав чемпіонат України, тричі тріумфував у Кубку України та один раз брав Суперкубок.

У складі "Мілана" Шевченко почав вигравати трофеї та на міжнародному рівні. Окрім перемоги у Серії А, Кубку Італії та Суперкубку Італії, форвард перемагав у Лізі чемпіонів та вигравав Суперкубок УЄФА.

У складі лондонського "Челсі" список трофеїв значно скромніший. З англійською командою українець вигравав у Кубку Англії та Кубку ліги.

У збірній України нападник залишився без трофеїв. Найкращим його досягненням із національною командою був чвертьфінал чемпіонату світу у 2006 році.

Після завершення ігрової кар’єри Шевченко тренував збірну України та італійську "Дженоа".

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно легендарний футболіст призначили позаштатним радником президента України Володимира Зеленського.