Закрытый вопрос? Что известно о возможном возвращении болельщиков на матчи УПЛ

В ближайшее время вопрос рассматривать не станут

Судя по всему, болельщики на украинские стадионы вернутся только после завершения полномасштабной войны. По крайней мере, пока профильные ведомства решения о допуске фанатов принимать не спешат.

Как сообщает Sport.ua, в ближайшее время матчи под эгидой УПЛ и ПФЛ по футболу точно пройдут без зрителей. Собеседники издания рассказали, что в Министерстве молодежи и спорта Украины не собираются менять своей позиции.

Источник пишет, что ведомству поступали обращения заинтересованных организаций. В частности, они спрашивали, сколько болельщиков при военном положении могут присутствовать на календарном поединке, если принимающая сторона может гарантировать их безопасность.

Пока же функционеры не собираются брать на себя ответственность. Собеседник рассказал, что вопрос закрыт и обсуждаться в ближайшее время уже не будет.

Интересно, что несмотря на запрет в Украине болельщики все же ходят на стадионы. На некоторых матчах можно увидеть небольшие группы фанатов. При этом за каждую такую выходку принимающую сторону наказывают штрафными санкциями.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно Дисциплинарный комитет УЕФА наказал Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) штрафами и частичным закрытием трибун из-за поведения болельщиков.