Закрите питання? Що відомо про можливе повернення вболівальників на матчі УПЛ

Найближчим часом питання розглядати не стануть

Зважаючи на все, уболівальники на українські стадіони повернуться лише після завершення повномасштабної війни. Принаймні поки профільні відомства рішення про допуск фанатів приймати не поспішають.

Як повідомляє Sport.ua, найближчим часом матчі під егідою УПЛ та ПФЛ з футболу точно пройдуть без глядачів. Співрозмовники видання розповіли, що у Міністерстві молоді та спорту України не збираються змінювати своєї позиції.

Джерело пише, що до відомства надходили звернення зацікавлених організацій. Зокрема, вони запитували, скільки вболівальників при військовому стані можуть бути присутніми на календарному поєдинку, якщо сторона, що приймає, може гарантувати їхню безпеку.

Поки що функціонери не збираються брати на себе відповідальність. Співрозмовник розповів, що питання закрите та обговорюватися найближчим часом вже не буде.

Цікаво, що попри заборону в Україні вболівальники все ж таки ходять на стадіони. На деяких матчах можна побачити маленькі групи фанатів. При цьому за кожну таку витівку сторону, що приймає, карають штрафними санкціями.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно Дисциплінарний комітет УЄФА покарав Українську асоціацію футболу (УАФ) штрафами та частковим закриттям трибун через поведінку вболівальників.