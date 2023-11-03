"Золотой мяч" будут вручать по-новому
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Награду вручают каждый год
В 2024 году награду лучшему футболисту мира "Золотой мяч" будут вручать несколько иначе. К организации мероприятия будет подключен главный футбольный орган Европы — УЕФА.
Об этом говорится в сообщении на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций. Там уточнили, что в следующем году к привычным номинациям добавят еще две.
Так, с 2024 года премию будут вручать еще и лучшему тренеру среди мужчин и женщин.
Отмечается, что УЕФА подписал контракт с компанией Groupe Amaury, которая владеет изданиями France Football и L'Equipe. Даже после такой коллаборации, французское спортивное издание останется владельцем бренда Золотой Мяч (Ballon d'Or). В свою очередь УЕФА будет заниматься продажей коммерческих прав и организацией церемонии награждения.
Интересно, что до этого France Football определял победителей в восьми номинациях:
- Золотой мяч (лучший игрок года)
- Женский Золотой Мяч (лучший игрок года среди женщин)
- Трофей Копа (лучший молодой игрок года до 21 года)
- Трофей Яшина (лучший вратарь года)
- Трофей Мюллера (лучший бомбардир года)
- Трофей Сократеса (за вклад в социальное развитие футбола)
- Мужской клуб года (лучшая команда года среди мужчин)
- Женский клуб года (лучшая команда года среди женщин)
К слову, с 2010 по 2015 годы издание проводило церемонии совместно с ФИФА. После этого награду вручало издание France Football самостоятельно.
Ранее "Телеграф" писал о том, что в 2023 году награду "Золотой мяч" получил капитан сборной Аргентины Лионель Месси.