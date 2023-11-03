"Золотой мяч" будут вручать по-новому

Награду вручают каждый год

В 2024 году награду лучшему футболисту мира "Золотой мяч" будут вручать несколько иначе. К организации мероприятия будет подключен главный футбольный орган Европы — УЕФА.

Об этом говорится в сообщении на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций. Там уточнили, что в следующем году к привычным номинациям добавят еще две.

Так, с 2024 года премию будут вручать еще и лучшему тренеру среди мужчин и женщин.

Отмечается, что УЕФА подписал контракт с компанией Groupe Amaury, которая владеет изданиями France Football и L'Equipe. Даже после такой коллаборации, французское спортивное издание останется владельцем бренда Золотой Мяч (Ballon d'Or). В свою очередь УЕФА будет заниматься продажей коммерческих прав и организацией церемонии награждения.

Интересно, что до этого France Football определял победителей в восьми номинациях:

Золотой мяч (лучший игрок года)

Женский Золотой Мяч (лучший игрок года среди женщин)

Трофей Копа (лучший молодой игрок года до 21 года)

Трофей Яшина (лучший вратарь года)

Трофей Мюллера (лучший бомбардир года)

Трофей Сократеса (за вклад в социальное развитие футбола)

Мужской клуб года (лучшая команда года среди мужчин)

Женский клуб года (лучшая команда года среди женщин)

К слову, с 2010 по 2015 годы издание проводило церемонии совместно с ФИФА. После этого награду вручало издание France Football самостоятельно.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в 2023 году награду "Золотой мяч" получил капитан сборной Аргентины Лионель Месси.