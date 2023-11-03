"Золотий м’яч" вручатимуть по-новому

Нагороду вручають щороку

У 2024 році нагороду найкращому футболісту світу "Золотий м’яч" вручатимуть дещо інакше. До організації заходу буде підключено головний футбольний орган Європи — УЄФА.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Союзу європейських футбольних асоціацій. Там уточнили, що наступного року до звичних номінацій додадуть ще дві.

Так, з 2024 року премію вручатимуть ще й найкращому тренеру серед чоловіків та жінок.

Зазначається, що УЄФА підписав контракт із компанією Groupe Amaury, яка володіє виданнями France Football та L’Equipe. Навіть після такої колаборації французьке спортивне видання залишиться власником бренду Золотий М’яч (Ballon d’Or). Своєю чергою УЄФА займатиметься продажем комерційних прав та організацією церемонії нагородження.

Цікаво, що раніше France Football визначав переможців у восьми номінаціях:

Золотий м’яч (найкращий гравець року)

Жіночий Золотий М’яч (найкращий гравець року серед жінок)

Трофей Копа (найкращий молодий гравець року до 21 року)

Трофей Яшина (найкращий воротар року)

Трофей Мюллера (найкращий бомбардир року)

Трофей Сократеса (за внесок у соціальний розвиток футболу)

Чоловічий клуб року (найкраща команда року серед чоловіків)

Жіночий клуб року (найкраща команда року серед жінок)

До речі, з 2010 до 2015 року видання проводило церемонії спільно з ФІФА. Після цього винагороду вручало видання France Football самостійно.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у 2023 році нагороду "Золотий м’яч" отримав капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі.