Укр

Мадридский "Реал" готовит неприятный сюрприз для украинца Лунина

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Лунин остается вторым номером Реала
Лунин остается вторым номером Реала. Фото ФК Реал

Украинцу доверяют, но не видят в нем потенциала

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин все же покинет команду. В клубе выразили удовлетворенность игрой футболиста сборной Украины, но там не готовы предоставить ему постоянное место в воротах.

Как пишет испанское издание The Athletic, в клубе ценят старания украинца, который часто тренируется даже по выходным. В "Реале" считают, что Лунин смог себя проявить при отсутствии основного голкипера Тибо Куртуа, но этого будет недостаточно, чтобы стать первым номером команды.

О недоверии к футболисту заявил тренерский штаб "сливочных" под руководством Карло Анчелотти. Специалисты считают, что у Лунина есть слишком много недостатков.

Сам Лунин также считает, что ему нужно расти. При этом футболист уверен, что его путь в "Реале" еще не завершен.

У Лунина был вариант с уходом из клуба минувшим летом, однако представители футболиста не смогли найти подходящий клуб, в котором он мог бы прогрессировать.

Также источник пишет, что украинцу известно о разговоре "Реала" с испанцем Кепой Аррисабалагой, который сейчас является основным вратарем. О том, что боссы клуба выразили полное доверие его конкуренту Лунин узнал из СМИ.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно Лунин выдал великолепный матч в чемпионате Испании.

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#Футбол #ФК Реал #Андрей Лунин