Мадридський "Реал" готує неприємний сюрприз для українця Луніна

Українцю довіряють, але не бачать у ньому потенціалу

Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін все ж покине команду. У клубі висловили задоволення грою футболіста збірної України, але там не готові надати йому постійне місце у воротах.

Як пише іспанське видання The Athletic, у клубі цінують старання українця, який часто тренується навіть у вихідні. У "Реалі" вважають, що Лунін зміг проявити себе за відсутності основного голкіпера Тібо Куртуа, але цього буде недостатньо, щоб стати першим номером команди.

Про недовіру до футболіста заявив тренерський штаб "вершкових" під керівництвом Карло Анчелотті. Фахівці вважають, що Лунін має надто багато недоліків.

Сам Лунін також вважає, що йому потрібно зростати. При цьому футболіст упевнений, що його шлях у "Реалі" ще не завершено.

Лунін мав варіант з відходом з клубу минулого літа, проте представники футболіста не змогли знайти відповідний клуб, в якому він міг би прогресувати.

Також джерело пише, що українцю відомо про розмову "Реала" з іспанцем Кепою Аррісабалагою, яка зараз є основним воротарем. Про те, що боси клубу висловили повну довіру його конкуренту, Лунін дізнався зі ЗМІ.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно Лунін видав чудовий матч у чемпіонаті Іспанії.