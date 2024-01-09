Долго лечился за границей: появились подробности смерти бывшего футболиста сборной Украины
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Украинец выигрывал Кубок УЕФА в составе московского ЦСКА
Пресс-секретарь сборной Украины Александр Глывинский рассказал подробности смерти бывшего игрока сборной Украины и ряда отечественных клубов Богдана Шершуна. По его словам, длительное время звездный спортсмен лечился за пределами Украины.
Журналист отметил, для него новость о смерти экс-футболиста "Днепра" стала очень болезненной. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
"Ушел из жизни Богдан Шершун. Ему было всего 42. Ужасная новость среди всего того ужаса, который с нами происходит. Трудно поверить, но это, к сожалению, правда. Богдан длительное время лечился за границей, боролся за жизнь, но… В который раз убеждаюсь в ценности каждого мгновения, которое дается нам в этой жизни.
Богдан был чрезвычайно светлым человеком: умеренным, рассудительным, воспитанным. Воспоминания о нем – в сердце. Покойся с миром, Друг! Вечная память. Царство Небесное!" — написал он.
Напомним, что Богдан Шершун получил славу, играя за московский ЦСКА и днепровский "Днепр". В составе российской команды в 2005 году он выигрывал Кубок УЕФА. Также он поиграл за "Кривбасс", "Арсенал" и "Волынь".
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