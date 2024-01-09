Довго лікувався за кордоном: з’явилися подробиці смерті колишнього футболіста збірної України

Українець вигравав Кубок УЄФА у складі московського ЦСКА

Прес-секретар збірної України Олександр Гливінський розповів подробиці смерті колишнього гравця збірної України та низки вітчизняних клубів Богдана Шершуна. За його словами, тривалий час зірковий спортсмен лікувався за межами України.

Журналіст зазначив, що для нього новина про смерть екс-футболіста "Дніпра" стала дуже болючою. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

"Пішов з життя Богдан Шершун… Йому було усього лиш 42… Жахлива новина серед усього жаху, який з нами відбувається…

Важко повірити, але це, на жаль, правда. Богдан тривалий час лікувався за кордоном, боровся за життя, але … Вкотре переконуюся про цінність кожної миті, яка дається нам у цьому житті…

Богдан був надзвичайно світлою людиною: поміркованою, розважливою, вихованою… Спогади про нього – у серці. Спочивай зі світом, друже! Вічна пам’ять. Царство Небесне!” – написав він.

Нагадаємо, що Богдан Шершун отримав славу, граючи за московський ЦСКА та дніпровський "Дніпро". У складі російської команди у 2005 році він виграв Кубок УЄФА. Також він пограв за "Кривбас", "Арсенал" та "Волинь".

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