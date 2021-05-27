Встреча с высокими полномочиями: могут ли переговоры Байдена и Путина повлиять на вопрос Донбасса

В Белом доме и Кремле подтвердили, что встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоится 16 июня в швейцарской Женеве.



По мнению российского политолога, доктора исторических наук Елены Галкиной, важно провести встречу Байдена с Зеленским, раньше, чем американо-российский саммит. Также активно обсуждается возможная встреча Зеленского с Путиным.

О перспективах урегулирования конфликта на Донбассе в ракурсе этих встреч, а также о возможных рисках "Телеграфу" рассказал профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Алексей Гарань.

"Думаю, что реального прорыва в ближайшее время не будет. Ситуации не изменилась. Путин хочет уступок от Украины: особый статус оккупированной части Донбасса, то есть автономию. При этом там активно идет российская паспортизация. Иначе говоря, Кремль хочет получить свой анклав в теле Украины, – поясняет профессор. – Если Зеленский не перейдет "красных линий" (выборы до контроля за границей, изменения в Конституцию Украины в ракурсе кремлевской трактовки Минских договоренностей, прямые переговоры с оккупированными Донецком и Луганском, что будет означать фактическую капитуляцию Украины), вряд ли произойдут какие-то изменения".

Размышляя над тем, есть ли риск, что Зеленский перейдет "красные линии", Алексей Гарань напомнил, что 11 марта 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак написал "Согласен" на документе о создании консультативного совета с боевиками.

"Но то соглашение, означающее фактическую легитимизацию оккупационных администраций, так и не вступило в силу. Не позволили протесты украинской общественности. Сейчас, как мне кажется, украинская сторона более подготовлена и понимает опасность подобных выгодных Москве шагов, которые могут дестабилизировать ситуацию в Украине, в частности, вызвав массовые протесты", – подчеркивает эксперт.

При этом, отмечает Алексей Гарань, похоже, что сохраняется наивная вера Зеленского, будто его встреча с Путиным может продвинуть вперед решение конфликта.

"Он говорит о необходимости этой встречи. Но мне кажется, что в ближайшей перспективе ее не будет. Путину она нужна для капитуляции Украины. Если Зеленский думает о самосохранении, то этого не произойдет", – считает эксперт.

Опасным сигналом он называет высказанное Зеленскими на пресс-конференции, посвященной двум годам в статусе президента, заявление о возможном референдуме по Донбассу.



"Мы не знаем, какие формулировки могут быть вынесены на всеукраинское обсуждение. Большинство электората "Слуги народа", как показывают исследования Фонда "Деминициативы", выступает против "мира любой ценой". Но на референдуме, подчеркиваю, можно сманипулировать вопрос так, чтобы украинцы этот самый "мир" ценой стратегических потерь для Украины поддержали. Иначе говоря, есть опасность манипуляций украинским общественным мнением", – резюмирует Алексей Гарань.

О том, какие сигналы были посланы Кремлю из Белого дома, читайте в материале "Телеграфа": Путин понимает, что с Байденом ему будет непросто, - эксперт.

Военные эксперты рассказали "Телеграфу", что ждет Донбасс в частности и Украину в целом в ближайшее время.