Гороскоп на 5 февраля: Львам можно дать отпор, а Козерогам - побыть жадными
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Астрологи советуют расширять кругозор и беречь свои нервы
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту субботу.
Источник: dailyhoro.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Отличный день для расширения новых границ. Не бойтесь двигаться вперед и рисковать.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Эта суббота подходит для новых знакомств, общения. Будет хорошей идеей пойти за покупками.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Близнецам стоит заняться своим здоровьем. Любая забота о себе улучшит иммунитет и поднимет настроение.
Рак (22 июня — 22 июля)
Отличный день, чтобы помочь близким, друзьям. Добрые дела смогут привлечь больше удачи.
Лев (23 июля — 23 августа)
Сегодня Львам придется проявить свою силу. Давайте отпор врагам и не бойтесь своей внутренней силы.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Девам в этот день нужно обойтись без критики в сторону других. В противном случае наживете себе только недоброжелателей.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Не стоит выходить за рамки дозволенного. Помните о тактичности и не вторгайтесь в жизнь других людей.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Благоприятное время для романтики, флирта. Сегодня стоит избегать уединения.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
День подходит для общения с родственниками и другими близкими людьми. Также звезды отвернутся от тех Стрельцов, которые сегодня будут лениться.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Козерогам стоит побыть немного расчетливыми. Пора подумать о своих желаниях, а также смело говорите "нет" неинтересным предложениям.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Водолеям сегодня необходимо беречь свое психическое состояние. Не стоит портить себе нервы из-за неадекватных людей. Хороший день для любовных дел.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Рыбам нужно быть осторожнее в словах, чтобы не задеть чувства близкого человека. Хороший день для смены имиджа, обновления гардероба.
Напомним, что согласно Китайскому гороскопу с 1 февраля вступает в силу покровительство Черного Водяного Тигра. Кому повезёт с деньгами в последнем месяце зимы — читайте в нашем материале.
Но помните, что бы вам не предсказывали астрологи, уморительные шутки от "Телеграфа" не оставят места грусти!
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