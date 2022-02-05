Гороскоп на 5 февраля: Львам можно дать отпор, а Козерогам - побыть жадными

Астрологи советуют расширять кругозор и беречь свои нервы

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту субботу.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Отличный день для расширения новых границ. Не бойтесь двигаться вперед и рисковать.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Эта суббота подходит для новых знакомств, общения. Будет хорошей идеей пойти за покупками.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам стоит заняться своим здоровьем. Любая забота о себе улучшит иммунитет и поднимет настроение.

Рак (22 июня — 22 июля)

Отличный день, чтобы помочь близким, друзьям. Добрые дела смогут привлечь больше удачи.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня Львам придется проявить свою силу. Давайте отпор врагам и не бойтесь своей внутренней силы.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девам в этот день нужно обойтись без критики в сторону других. В противном случае наживете себе только недоброжелателей.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Не стоит выходить за рамки дозволенного. Помните о тактичности и не вторгайтесь в жизнь других людей.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Благоприятное время для романтики, флирта. Сегодня стоит избегать уединения.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

День подходит для общения с родственниками и другими близкими людьми. Также звезды отвернутся от тех Стрельцов, которые сегодня будут лениться.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам стоит побыть немного расчетливыми. Пора подумать о своих желаниях, а также смело говорите "нет" неинтересным предложениям.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Водолеям сегодня необходимо беречь свое психическое состояние. Не стоит портить себе нервы из-за неадекватных людей. Хороший день для любовных дел.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбам нужно быть осторожнее в словах, чтобы не задеть чувства близкого человека. Хороший день для смены имиджа, обновления гардероба.

Напомним, что согласно Китайскому гороскопу с 1 февраля вступает в силу покровительство Черного Водяного Тигра. Кому повезёт с деньгами в последнем месяце зимы — читайте в нашем материале.

Но помните, что бы вам не предсказывали астрологи, уморительные шутки от "Телеграфа" не оставят места грусти!