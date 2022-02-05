Гороскоп на 5 лютого: Левам можна дати відсіч, а Козерогам — побути жадібними
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Астрологи радять розширювати кругозір та берегти свої нерви
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5 лютого, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї суботи.
Джерело: dailyhoro.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Чудовий день для розширення нових кордонів. Не бійтеся рухатися вперед та ризикувати.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Ця субота підходить для нових знайомств, спілкування. Буде гарною ідеєю піти за покупками.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Близнюкам варто зайнятися своїм здоров’ям. Будь-яка турбота про себе покращить імунітет і підніме настрій.
Рак (22 червня — 22 липня)
Чудовий день, щоб допомогти близьким, друзям. Добрі справи зможуть залучити більше удачі.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Сьогодні Левам доведеться виявити свою силу. Давайте відсіч ворогам і не бійтеся своєї внутрішньої сили.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Дівам у цей день слід обійтися без критики у бік інших. Інакше наживете собі лише недоброзичливців.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Не варто виходити за межі дозволеного. Пам’ятайте про тактовність і не вдирайтеся у життя інших людей.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Сприятливий час для романтики, флірту. Сьогодні варто уникати усамітнення.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
День підходить для спілкування із родичами та іншими близькими людьми. Також зірки відвернуться від тих Стрільців, які сьогодні лінуватимуться.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Козерогам варто бути трохи жадібними. Настав час подумати про свої бажання, а також сміливо говоріть "ні" нецікавим пропозиціям.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Водоліям сьогодні необхідно берегти свій психічний стан. Не варто псувати собі нерви через неадекватних людей. Гарний день для любовних справ.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Рибам потрібно бути обережнішими в словах, щоб не зачепити почуття близької людини. Гарний день для зміни іміджу, оновлення гардеробу.
Нагадаємо, що згідно з Китайським гороскопом з 1 лютого вступає в силу покровительство Чорного Водяного Тигра. Кому пощастить із грошима в останньому місяці зими – читайте у нашому матеріалі.
Але пам’ятайте, що б вам не пророкували астрологи, веселі жарти від "Телеграфу" не залишать місця смутку!
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