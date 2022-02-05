Гороскоп на 5 лютого: Левам можна дати відсіч, а Козерогам — побути жадібними

Астрологи радять розширювати кругозір та берегти свої нерви

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5 лютого, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї суботи.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Чудовий день для розширення нових кордонів. Не бійтеся рухатися вперед та ризикувати.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ця субота підходить для нових знайомств, спілкування. Буде гарною ідеєю піти за покупками.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам варто зайнятися своїм здоров’ям. Будь-яка турбота про себе покращить імунітет і підніме настрій.

Рак (22 червня — 22 липня)

Чудовий день, щоб допомогти близьким, друзям. Добрі справи зможуть залучити більше удачі.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні Левам доведеться виявити свою силу. Давайте відсіч ворогам і не бійтеся своєї внутрішньої сили.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Дівам у цей день слід обійтися без критики у бік інших. Інакше наживете собі лише недоброзичливців.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Не варто виходити за межі дозволеного. Пам’ятайте про тактовність і не вдирайтеся у життя інших людей.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сприятливий час для романтики, флірту. Сьогодні варто уникати усамітнення.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

День підходить для спілкування із родичами та іншими близькими людьми. Також зірки відвернуться від тих Стрільців, які сьогодні лінуватимуться.

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Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам варто бути трохи жадібними. Настав час подумати про свої бажання, а також сміливо говоріть "ні" нецікавим пропозиціям.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Водоліям сьогодні необхідно берегти свій психічний стан. Не варто псувати собі нерви через неадекватних людей. Гарний день для любовних справ.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Рибам потрібно бути обережнішими в словах, щоб не зачепити почуття близької людини. Гарний день для зміни іміджу, оновлення гардеробу.

Нагадаємо, що згідно з Китайським гороскопом з 1 лютого вступає в силу покровительство Чорного Водяного Тигра. Кому пощастить із грошима в останньому місяці зими – читайте у нашому матеріалі.

Але пам’ятайте, що б вам не пророкували астрологи, веселі жарти від "Телеграфу" не залишать місця смутку!