Гороскоп на 13 февраля: Козероги поступятся принципами, а Тельцы столкнутся с переменами
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 229
Сегодня стоит избегать неприятных личностей и сплетен
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в это воскресенье.
Источник: dailyhoro.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Овнам стоит быть более гибкими. Жизненных перемен не избежать, поэтому нужно уметь приспосабливаться.
Телец (21 апреля — 21 мая)
День не подходит для отдыха. Постарайтесь решить давние проблемы и избегайте лени.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Близнецам нужно избегать слухов и сплетен. Сегодня будут приветствоваться только хорошие поступки.
Рак (22 июня — 22 июля)
Хороший день для генеральной уборки, ремонта. Также это воскресенье подходит для творческой деятельности.
Лев (23 июля — 23 августа)
Сегодня Львам нужно тактичнее вести себя с окружающими. Это очень важный совет, особенно касательно близких людей, родственников.
Дева (24 августа — 23 сентября)
День подходит для саморазвития, освоения новых навыков. Это отличная база для будущих успехов.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Звезды и планеты сегодня не в хорошем расположении духа, так что постарайтесь избегать любых рисков.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Не стоит сегодня браться за новые дела, проекты. Также астрологи советуют провести день в нестандартной обстановке.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Благоприятный день для продуктивной работы. Однако астрологи отмечают, что лучше заниматься делами без спешки. День обещает быть размеренным.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Козерогам, возможно, придется поступиться своими принципами. Избегайте конфликтов и старайтесь идти на компромиссы.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Избегайте негативных людей. Их отрицательная энергия может вам помешать в достижении целей.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Сегодня Рыбам нужно прислушиваться к своей интуиции. Поднять мотивацию поможет такой прием как визуализация желаний.
Напомним, что согласно Китайскому гороскопу с 1 февраля вступил в силу Черный Водяной Тигр. Кого в 2022 году ожидают ссоры и расставания согласно раскладу Таро — узнайте в нашем материале.
Но помните, что бы вам не предсказали астрологи, юморные шутки от "Телеграфа" зарядят позитивом на долгое время!
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-