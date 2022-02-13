Гороскоп на 13 февраля: Козероги поступятся принципами, а Тельцы столкнутся с переменами

Сегодня стоит избегать неприятных личностей и сплетен

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в это воскресенье.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овнам стоит быть более гибкими. Жизненных перемен не избежать, поэтому нужно уметь приспосабливаться.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День не подходит для отдыха. Постарайтесь решить давние проблемы и избегайте лени.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам нужно избегать слухов и сплетен. Сегодня будут приветствоваться только хорошие поступки.

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Рак (22 июня — 22 июля)

Хороший день для генеральной уборки, ремонта. Также это воскресенье подходит для творческой деятельности.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня Львам нужно тактичнее вести себя с окружающими. Это очень важный совет, особенно касательно близких людей, родственников.

Дева (24 августа — 23 сентября)

День подходит для саморазвития, освоения новых навыков. Это отличная база для будущих успехов.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Звезды и планеты сегодня не в хорошем расположении духа, так что постарайтесь избегать любых рисков.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Не стоит сегодня браться за новые дела, проекты. Также астрологи советуют провести день в нестандартной обстановке.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Благоприятный день для продуктивной работы. Однако астрологи отмечают, что лучше заниматься делами без спешки. День обещает быть размеренным.

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Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам, возможно, придется поступиться своими принципами. Избегайте конфликтов и старайтесь идти на компромиссы.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Избегайте негативных людей. Их отрицательная энергия может вам помешать в достижении целей.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня Рыбам нужно прислушиваться к своей интуиции. Поднять мотивацию поможет такой прием как визуализация желаний.

Напомним, что согласно Китайскому гороскопу с 1 февраля вступил в силу Черный Водяной Тигр. Кого в 2022 году ожидают ссоры и расставания согласно раскладу Таро — узнайте в нашем материале.

Но помните, что бы вам не предсказали астрологи, юморные шутки от "Телеграфа" зарядят позитивом на долгое время!