Гороскоп на 13 лютого: Козероги поступляться принципами, а Тельці зіткнуться зі змінами

Сьогодні варто уникати неприємних особистостей та пліток

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 13 лютого, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї неділі.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Овнам варто бути гнучкішими. Життєвих змін не уникнути, тому треба вміти пристосовуватися.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День не підходить для відпочинку. Постарайтеся розв'язати давні проблеми та уникайте лінощів.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам потрібно уникати чуток і пліток. Сьогодні вітатимуться лише добрі вчинки.

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Рак (22 червня — 22 липня)

Гарний день для генерального збирання, ремонту. Також ця неділя підходить для творчої діяльності.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні Левам потрібно тактовніше поводитися з оточуючими. Це дуже важлива порада, особливо щодо близьких людей, родичів.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

День підходить для саморозвитку, освоєння нових навичок. Це чудова база для майбутніх успіхів.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Зірки та планети сьогодні не в хорошому настрої, так що постарайтеся уникати будь-яких ризиків.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Не варто сьогодні братися до нових справ, проєктів. Також астрологи радять провести день у нестандартній обстановці.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сприятливий день для роботи. Проте астрологи відзначають, що краще займатися справами без поспіху. День обіцяє бути спокійним.

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Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам, можливо, доведеться поступитися своїми принципами. Уникайте конфліктів та намагайтеся йти на компроміси.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Уникайте негативних людей. Їхня негативна енергія може вам завадити в досягненні цілей.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні Рибам потрібно дослухатися до своєї інтуїції. Підняти мотивацію допоможе такий прийом, як візуалізація бажань.

Нагадаємо, що згідно з Китайським гороскопом з 1 лютого вступив в силу Чорний Водяний Тигр. Кого у 2022 році чекають сварки та розставання згідно з розкладом Таро – дізнайтесь у нашому матеріалі.

Але пам’ятайте, щоб вам не передбачили астрологи, гуморні жарти від "Телеграфа" зарядять позитивом на довгий час!