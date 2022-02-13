Гороскоп на 13 лютого: Козероги поступляться принципами, а Тельці зіткнуться зі змінами
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Сьогодні варто уникати неприємних особистостей та пліток
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 13 лютого, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї неділі.
Джерело: dailyhoro.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Овнам варто бути гнучкішими. Життєвих змін не уникнути, тому треба вміти пристосовуватися.
Телець (21 квітня — 21 травня)
День не підходить для відпочинку. Постарайтеся розв'язати давні проблеми та уникайте лінощів.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Близнюкам потрібно уникати чуток і пліток. Сьогодні вітатимуться лише добрі вчинки.
Рак (22 червня — 22 липня)
Гарний день для генерального збирання, ремонту. Також ця неділя підходить для творчої діяльності.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Сьогодні Левам потрібно тактовніше поводитися з оточуючими. Це дуже важлива порада, особливо щодо близьких людей, родичів.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
День підходить для саморозвитку, освоєння нових навичок. Це чудова база для майбутніх успіхів.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Зірки та планети сьогодні не в хорошому настрої, так що постарайтеся уникати будь-яких ризиків.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Не варто сьогодні братися до нових справ, проєктів. Також астрологи радять провести день у нестандартній обстановці.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Сприятливий день для роботи. Проте астрологи відзначають, що краще займатися справами без поспіху. День обіцяє бути спокійним.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Козерогам, можливо, доведеться поступитися своїми принципами. Уникайте конфліктів та намагайтеся йти на компроміси.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Уникайте негативних людей. Їхня негативна енергія може вам завадити в досягненні цілей.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Сьогодні Рибам потрібно дослухатися до своєї інтуїції. Підняти мотивацію допоможе такий прийом, як візуалізація бажань.
Нагадаємо, що згідно з Китайським гороскопом з 1 лютого вступив в силу Чорний Водяний Тигр. Кого у 2022 році чекають сварки та розставання згідно з розкладом Таро – дізнайтесь у нашому матеріалі.
Але пам’ятайте, щоб вам не передбачили астрологи, гуморні жарти від "Телеграфа" зарядять позитивом на довгий час!
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